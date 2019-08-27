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Украина не смогла отказаться от импорта из России

Киев воюет с помощью импорта из России
Фото: www.globallookpress.com
Армия Незалежной по-прежнему зависит от "страны-агрессора"

Украинская оборонная промышленность сумела заместить импорт деталей из РФ чуть больше, чем наполовину, заявила народный депутат Анна Коваленко.

"Сегодня "Укроборонпром" решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных 40% до сих пор не нашли замену", –

заявила член партии "Слуга народа" порталу Lb.ua.

Коваленко подчеркнула, что при закупке российских комплектующих возникают коррупционные риски. По мнению парламентария, чтобы их уменьшить, необходим контроль со стороны спецслужб и соответствующее финансирование.

Кроме того, на вооружении ВСУ до сих пор находится большое количество российской техники, добавила Коваленко. Депутат считает, что импортозамещением заниматься нужно, когда техники, подобной российской, много, так как тогда это экономически оправдано. Если же речь идет о единичных образцах, тогда можно импортировать технику из России.

Представитель "Слуги народа" отметила, что речь идет, прежде всего, о военной авиационной техники, серийно производимой в РФ.

Валентина МАЙОРОВА
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