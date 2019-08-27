Украине запрещают сотрудничать с Китаем

В Вашингтоне заволновались из-за украинских новостей

Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что хочет убедить Киев отказаться от сделки с Пекином.

"Военные и чувствительные технологии не должны попасть к противникам или потенциальным противникам", –

приводит слова Болтона "Европейская правда".



Ранее о том, что Болтон попытается отговорить украинское руководство от продажи китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation компании "Мотор-Сич", сообщило издание The Wall Street Journal.

При этом Болтон не подтвердил, но и не опроверг, что на переговорах речь будет идти именно о продаже "Мотор-Сич", подчеркнув, что стороны затронут вопросы о ряде транзакций между Киевом и Пекином.

Вашингтон озабочен тем, что Китай активно интегрируется в экономику стран по всему миру, используя привлекательные инвестиции. Болтон отметил, что партнеры США должны знать об "опасностях, которые приносят китайские инвестиции". Он также добавил, что китайцы не стесняются использовать взятки для того, чтобы решать вопросы в свою пользу.

Советник не стал отвечать на вопрос, что ждет Украину, если она не прислушается к мнению визитера из США.

О том, что компании из Китая Skyrizon и Xinwei Group приобрели свыше 50% акций украинской "Мотор Сич", СМИ сообщили несколько дней назад. Теперь сделка должна быть одобрена антимонопольным комитетом Украины.

Запорожское предприятие "Мотор Сич" занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием газотурбинных двигателей для самолетов, вертолетов и промышленных газотурбинных установок. Продукция украинского завода используется на самолетах и вертолетах в 120 странах мира.