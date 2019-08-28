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Лавров потребовал от "нормандской четверки" четкого результата

Лавров выдвинул условия для
www.globallookpress.com
Переговоры состоятся только после того, как будут соблюдены все прежние договоренности

Для проведения встречи "нормандской четверки" нужно добиться выполнения прежних соглашений, достигнутых в этом формате. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слухи о скором возобновлении переговоров.

"Это начало устойчивого разведения сил и средств, здесь кое-что сейчас делается, но пока процесс не завершен. И второе – это обеспечение так называемой формулы Штайнмайера, которая четко фиксирует, как будет вводиться закон об особом статусе Донбасса и как будут проводиться выборы",

заявил глава МИДа накануне вечером в эфире "Первого канала".

По его словам, к новому саммиту можно будет начинать готовиться только после того, как "мы увидим прогресс в этих вещах".

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что нормандский формат поддерживают все четыре задействованных в нем стороны. Однако сперва эксперты должны определить потенциальную результативность, и уже только после этого нужно принимать решение о проведении такого саммита.

Мировые лидеры ранее заявили о том, что встреча может пройти в ближайшие недели. Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новую встречу в нормандском формате в сентябре, а канцлер ФРГ Ангела Меркель уточнила, что это произойдет в сентябре.

Возможность проведения встречи в формате "четверки" обсуждалась на недавней встрече Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным. Правда, с российской стороны никаких официальных заявлений о скором саммите после нее не последовало.

Нормандский формат был создан в 2014 г. для решения проблемы урегулирования украинского кризиса. В нем принимают участие главы четырех государств – России, Франции, ФРГ и Украины. Договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве Российской Федерации и ОБСЕ.

Андрей ФИЛАТОВ
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