Лавров потребовал от "нормандской четверки" четкого результата

Переговоры состоятся только после того, как будут соблюдены все прежние договоренности

Для проведения встречи "нормандской четверки" нужно добиться выполнения прежних соглашений, достигнутых в этом формате. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слухи о скором возобновлении переговоров.



"Это начало устойчивого разведения сил и средств, здесь кое-что сейчас делается, но пока процесс не завершен. И второе – это обеспечение так называемой формулы Штайнмайера, которая четко фиксирует, как будет вводиться закон об особом статусе Донбасса и как будут проводиться выборы",

– заявил глава МИДа накануне вечером в эфире "Первого канала".

По его словам, к новому саммиту можно будет начинать готовиться только после того, как "мы увидим прогресс в этих вещах".

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что нормандский формат поддерживают все четыре задействованных в нем стороны. Однако сперва эксперты должны определить потенциальную результативность, и уже только после этого нужно принимать решение о проведении такого саммита.

Мировые лидеры ранее заявили о том, что встреча может пройти в ближайшие недели. Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новую встречу в нормандском формате в сентябре, а канцлер ФРГ Ангела Меркель уточнила, что это произойдет в сентябре.

Возможность проведения встречи в формате "четверки" обсуждалась на недавней встрече Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным. Правда, с российской стороны никаких официальных заявлений о скором саммите после нее не последовало.

Нормандский формат был создан в 2014 г. для решения проблемы урегулирования украинского кризиса. В нем принимают участие главы четырех государств – России, Франции, ФРГ и Украины. Договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве Российской Федерации и ОБСЕ.