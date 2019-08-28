Козырь Зеленского: судьбу Вышинского решила политика

Президент Украины усиливает свои позиции во взаимодействии с Москвой

Уголовное преследование руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского с самого начала носило политический характер. Подтверждением этому стало решение о его освобождении на фоне подготовки к переговорам президентов России и Украины. Об этом заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев



"Решение об освобождении – политическое. Само по себе оно подтверждает политический характер состряпанного дела. И (Владимир) Зеленский таким образом усилил свои переговорные позиции",

– приводит слова Киселева РИА "Новости".

Сам отпущенный из-под стражи журналист назвал решение суда в Киеве обоснованным и справедливым. По его словам, он пока не определился с дальнейшими планами, но намерен участвовать в судебном процессе и доказать свою невиновность, передает RT.

Вышинский убежден, что дело на него завели по личному заказу экс-президента Украины Петра Порошенко, который хотел поимкой "шпиона" поднять себе рейтинг. Однако результат оказался противоположным.

"Я к этому (к делу) отнесся с первого дня как к попытке поднять политический рейтинг ушедшего президента, попытка оказалась неудачной. Президенту она стоила его места, я так считаю, в том числе, ну а мне она стоила больше года содержания в тюрьме", – сказал журналист в зале суда.

Ситуацию с освобождением руководителя "РИА Новости Украина" прокомментировали в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала решение киевского суда "первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста".

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая прошлого года, через два дня суд его арестовал. Журналиста обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Киевский апелляционный суд сегодня освободил журналиста из-под стражи под личное обязательство. Его обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Уголовное дело против Вышинского не прекращено, отмечает "Царьград". Следующее заседание суда по рассмотрению уголовного дела по существу запланировано на 16 сентября.