Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Кирилла Вышинского освободили

Кирилл Вышинский. Фото: www.globallookpress.com
Журналиста отпустили под личное поручительство

Руководителя портала РИА Новости Украины освободили из-под стражи. Такое постановление вынес Киевский апелляционный суд. Об этом сообщает РИА Новости.

По первому требованию Вышинский обязан являться в суд либо к следователю. Судебные заседания по статьям, которые ему вмен

Напомним, журналиста задержали в украинской столице еще в мае прошлого года. Вышинского обвиняют в поддержке ЛНР и ДНР и госизмене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Новость дополняется.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Ударит мороз: синоптики огорчили прогнозом

В столичном регионе наступил самый холодный день

Провалился: всплыло страшное видео с Крымского моста

Правду о разрушениях уже не скрыть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей