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Руководителя портала РИА Новости Украины освободили из-под стражи. Такое постановление вынес Киевский апелляционный суд. Об этом сообщает РИА Новости.
По первому требованию Вышинский обязан являться в суд либо к следователю. Судебные заседания по статьям, которые ему вмен
Напомним, журналиста задержали в украинской столице еще в мае прошлого года. Вышинского обвиняют в поддержке ЛНР и ДНР и госизмене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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