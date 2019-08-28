Журналиста отпустили под личное поручительство

Руководителя портала РИА Новости Украины освободили из-под стражи. Такое постановление вынес Киевский апелляционный суд. Об этом сообщает РИА Новости.

По первому требованию Вышинский обязан являться в суд либо к следователю. Судебные заседания по статьям, которые ему вмен

Напомним, журналиста задержали в украинской столице еще в мае прошлого года. Вышинского обвиняют в поддержке ЛНР и ДНР и госизмене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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