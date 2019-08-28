России поставили три условия для отмены санкций

Коломойский придумал фантастический сценарий по возвращению Донбасса под крыло Киева

Киев должен постепенно снимать с Москвы введенные против нее ограничения. Это поможет украинским властям вернуть под свой контроль утраченные территории на востоке страны. Такое мнение в интервью изданию "Цензор.нет" высказал миллиардер Игорь Коломойский.



По словам олигарха, против РФ введены два вида санкций: первые вступили в силу после ситуации с Крымом, вторые – после 17 июля 2014 г., когда над Донбассом был сбит малайзийский "боинг".

"Россияне от них реально страдают. Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция. Надо возвращать Донбасс сейчас. Ну а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся",

– расписал идеальный для Украины сценарий Коломойский.

Он уверен, что Москва бедствует из-за постоянно растущего санкционного давления. При этом непризнанные республики Донбасса являются для РФ "большой обузой", ведь наша страна тратит огромные суммы на их содержание.

"Реинтеграция Донбасса сэкономит для России миллиарды и снимет ответственность за население, которое они там еле-еле кормят", – отметил бывший губернатор Днепропетровской области.

Санкции с РФ Коломойский предложил снимать поэтапно, после выполнения Россией каждого из трех основных условий, передает телеканал "360". "Когда на Донбассе наступил мир – это раз; когда Россия выведет свои войска – это два; когда мы восстановим контроль Украины над государственной границей – это три", – заявил миллиардер.

Он также предложил отделить вопрос Донбасса от ситуации с Крымом. По словам Коломойского, необходимо переформатировать Минские договоренности в два отдельных пакета: по Крыму и по Донбассу. Если Киев отработает механизм уступок на республиках Донбасса, в будущем это поможет Украине вернуть Крым.