Россия поставила условие по "нормандскому формату"

СМИ "разгадали" секрет освобождения Вышинского

Украинское журналистское сообщество активно гадает, почему сегодня Киевский апелляционный суд так неожиданно выпустил из-под стражи под личное поручительство главреда РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского. Наиболее частая версия, что он внесен в списки на обмен с российской стороной, не выдерживает критики, поскольку журналист категорически был против этого, поскольку "не вещь, чтобы его на что-то меняли".

Из всевозможных иных вариантов одним из самых заслуживающих внимания является представленный изданием "Страна.ua" – Вышинского освободили из-за требования Москвы как условия возобновления "нормандского" процесса. Об этом пишет портал со ссылкой на свои источники в экспертных кругах близких к Кремлю.

"Освобождение Кирилла было одним из условий России для подготовки встречи Нормандского формата на уровне помощников, которая сейчас обсуждается. Причем подчеркну – на уровне помощников, а не глав государств. Для встречи на уровне глав государств нужно выполнить те задачи, которые были поставлены на предыдущей встрече, которая была в 2016 году", – цитирует издание источника.

"Страна" тут же напомнила слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сказанные им буквально накануне.

"Чтобы главы государств собрались вместе и начали что-то обсуждать, кто-то должен подготовить фундамент для этого обсуждения, кто-то должен проделать домашнюю работу", – заявил официальный представитель Кремля.

По удивительному совпадению в среду в Киев нагрянул советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Встречаясь с американцем, украинский лидер Владимир Зеленский, всячески благодаря Вашингтон за то и за се, выразил надежду, что Штаты присоединятся к переговорам относительно Донбасса. Он подчеркнул, что Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату", сообщает сайт главы Незалежной.

Насколько это необходимо американской стороне, большой вопрос, тут бы с украинской компанией "Мотор-Сич" и китайцами разобраться.

Что касается выполнения задач от 2016 года, о чем указали в "Стране", то о них четко ранее сказал глава МИД РФ Сергей Лавров – разведение сторон на линии соприкосновения в Донбассе и запуск формулы Штайнмайера об особом статусе шахтерского региона.

