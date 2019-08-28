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Украинская компания подала иск в суд против России из-за Крыма

Украинская компания пожаловалась в суд на Россию из-за Крыма
Фото: www.globallookpress.com
Москву обозвали "экспроприатором" инвестиций

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" направила в международный арбитраж исковое заявление против Российской Федерации, в котором требует компенсации за утраченные активы в результате воссоединения Крыма с РФ весной 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

""Укрэнерго" сообщила Российской Федерации о передаче в арбитражный суд требований в споре относительно незаконного захвата своих инфраструктурных объектов на территории Крыма", – говорится в релизе.

Отмечается, что компания требует компенсации за "нарушение Россией" Соглашения между правительствами Украины и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Украинская сторона хочет возместить ущерб "от незаконной экспроприации инвестиций "Укрэнерго" в Крыму" и за "нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту".

В заявлении подчеркнули, что весной прошлого года Киев пытался договориться с Москвой решить спор путем консультаций и переговоров, однако остался не услышан.

Интересы "Укрэнерго" будет представлять международная юридическая фирма LALIVE со штаб-квартирой в Швейцарии. В компании сообщили, что данная организация "имеет большой международный опыт в отраслях горной промышленности и энергетики, и в частности успешный опыт поддержки исков украинских компаний к России в связи с экспроприацией активов".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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