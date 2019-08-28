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Депутат Рады пообещал бороться против Украины

Депутат Рады пообещал бороться против Украины
Фото: www.globallookpress.com
Оговорочка получилась "по Фрейду"

Украинский парламентарий Илья Кива попал в двусмысленную ситуацию в телеэфире.

Он заявил с непроницаемым лицом, что стал народным депутатом, чтобы бороться против украинского народа и Украины. Видео с депутатом-радикалом, выступившим на канале ZIK, доступно на страничке в Facebook.

Кива подчеркнул, что будeт отстaивать интересы своих избирателей.

"Для этого мы пpишли в политику. Для этoго мы пoлучили вaше дoверие – для бoрьбы прoтив Укpаины и против укpаинского наpода", –

заявил Кива.

Украинские СМИ с удовольствием растиражировали историю с опозорившимся нардепом. Так, об этом написал "Обозреватель", а также Znaj.ua.

Политик не в первый раз попадает в скандальную историю. Ранее он набросился на украинского политолога Владимира Цыбулько, поспорив с ним о томосе и украинском языке, напоминает телеканал "Царьград".  


Валентина МАЙОРОВА
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