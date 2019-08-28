Гройсман оставил пост премьер-министра Украины

Уходящий глава кабмина обещал бороться за процветание "великого государства"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман расстался с должностью главы правительства Незалежной. Об этом он сообщил в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

"Из своего опыта понимаю, как это очень непросто принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей", – сказал уходящий премьер.

Будущему главе кабмина он пожелал сил, терпения, удачи и успеха, так как от него будет зависеть работа нового правительства и жизнь украинцев. Также Гройсман сообщил, что намерен и дальше служить Украине.

"Я продолжу заботиться об успехе нашего великого государства", – обещал он.

Сквозь хор лелейных словословий и благодарностей в комментариях за "развитие страны в правильном направлении", некоторые пользователи иначе оценили его деятельность в ранге премьера и сомневаются, что преемнику что-то достанется от украинской экономики. Орфографию и пунктуацию сохраним оригиналов:

"А Вы в 95-ый квартал пойдёте!??", "Боже, все такие честные, так любят Родину и свой народ!! То скажите, кто же тогда обворовывает Украину и откуда такие миллионы у всех?!", "Вы там хоть оставили что-то в кабинете? Ободранные стены оставили?", "иди уже, покращувач.... устали от вас!!!! тошнит от одного вида на экране....", "Ободрали народ как липку и благодарите? Есть за что, понятно..", "Иди с богом ,не заменимых людей не бывает . Придут молодые честные и умные", "Жулик с большой дороги. Тебе служить надо на Буче в строй отряде", "Набил карманы? Иди, на базаре тебя заждались", "Говорят :дерево узнают по плодам его. Плоды же нашего украинского дерева сами знаем,.. Они весьма не сладкие....увы".

Ранее издание "Страна.ua" предположило, что президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, на пост премьер-министра предложит замглавы офиса украинского лидера Алексея Гончарука. При этом портал напомнил, что в апреле нынешнего года перед II туром президентских выборов пан Гончарук заявил, что "не понимает, кто такой Зеленский" и "больше поддерживает (экс-президента Петра) Порошенко".

Сегодня председатель Подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков не стал называть фамилию кандидата на премьерскую должность, которого собирается выдвигать будущая коалиция, зато заметил, что это будет "профессиональный экспертный человек с достаточно неплохими знаниями во всех областях, что очень часто не хватало нашим чиновникам", пишет УНИАН.

