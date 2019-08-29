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Меркель и Зеленский договорились по "нормандской четверке"

Меркель и Зеленский договорились по
Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Стали известны подробности переговоров немецкого канцлера и украинского президента

В офисе Зеленского сделали странное заявление.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Незалежной Владимир Зеленский поговорили накануне по телефону. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства. Обсуждали ситуацию в Донбассе и встречу "нормандской четверки". Отмечается, что Киев и Берлин заявили о необходимости в полном объеме реализовать Минские соглашения, пишет "Свободная пресса". Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что встреча в нормандском формате станет возможной лишь когда будут исполнены прежние договоренности, достигнутые в его рамках.

После этого в офисе украинского лидера оповестили, что подготовительная встреча дипломатических советников лидеров четырех стран состоится 2 сентября.

"Президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта. Со своей стороны Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира в Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время", – говорится в тексте.

В России это сообщение встретили с недоумением – в Кремле пока не анонсировали никаких встреч. Пользователи Сети задались вопросом – спросили ли Киев и Берлин Москву, прежде чем о чем-либо договариваться (орфография и пунктуация сохранены).

"А Путин-то в курсе что они там что-то созывают? Или трое обсуждают, а четвертый их веселит?" "А есть вообще смысл в этой встрече? Если Зелинский не хочет заканчивать войну у себя в стране, при чём тут Россия, Германия и Франция? Только от господина Зе зависит будет ли мир на Донбассе" , "Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября. Об этом сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского – а Россия то в курсе? Или они так через соцсети порешали?"

– пишут комментаторы.

Ранее о возможной встрече в нормандском формате в сентябре заявил французский лидер Эммануэль Макрон, подводя итоги саммита "Большой семерки", напоминает RT.

Фоторепортаж
Шаурма и красные трусы: как прошли 100 дней Зеленского
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Кадр youtube.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Кристина ЧЕРНИКОВА
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