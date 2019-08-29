Тайный обмен: Сенцова экстренно доставили в Москву

Украинского режиссера могут обменять на журналиста Кирилла Вышинского

Власти России и Украины могли заключить секретное соглашение об обмене двух известных личностей, чьи дела вызвали огромный резонанс по обе стороны границы. Косвенные признаки указывают на подготовку этой операции.



Гражданина Незалежной Олега Сенцова вывезли из колонии №8 в городе Лабытнанге (ЯНАО), где он отбывал наказание за терроризм, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в спецотделе пенитенциарного учреждения. В настоящий момент, по сведениям "Интерфакса", режиссер находится в Бутырской тюрьме или в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве.

Судя по появившимся в СМИ слухам, заключенного могут обменять на руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого накануне суд в Киеве освободил из-под стражи.

Между тем адвокат Сенцова Дмитрий Динзе пока официально не подтвердил журналистам информацию об этапировании заключенного из Лабытнанги. Правозащитники заявили, что Сенцов еще несколько дней назад находился в колонии, получил письма, сообщает "Интерфакс". При этом они не исключили, что режиссера могли перевезти самолетом в другое место в течение одного дня.

Отправку Сенцова в Москву не комментируют и в Федеральной службе исполнения наказаний. Замглавы ведомства Валерий Максименко отметил, что не располагает информацией об осужденном, передает "Говорит Москва".

Украинский политик Виктор Медведчук заявил РИА "Новости", что окончательного варианта обмена заключенными между Украиной и Россией пока нет, на эту тему все еще идут переговоры. Кроме того, по его словам, окончательно не решена судьба Олега Сенцова.

Вышинский накануне был освобожден в Киеве из-под стражи под личное поручительство. Журналиста обязали являться в суд или к следователю по первому требованию. Под стражей он находился с мая прошлого года по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Своей вины Вышинский не признавал. Он отказался от обмена в Россию, рассчитывая доказать свою невиновность в суде.

Сенцов в 2015 г. был признан виновным в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки. Он получил 20 лет колонии строгого режима. Свою вину режиссер не признал.