Из Незалежной сделают гетто размером с Прибалтику

Запад заинтересован в том, чтобы полностью выжать из Незалежной все соки, а затем сократить ее население до минимума. Такое мнение высказал публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.



По его словам, решение о приватизации земель сельскохозяйственного назначения, которое позволит скупать угодья иностранным компаниям, не будет означать автоматического заката страны. Ведь на Украине останется еще достаточно ресурсов, на которые иностранцы также положат глаз. А дальше число украинцев начнет стремительно сокращаться, и государство перестанет существовать.

"Если под этим подразумеваются слова экс-госсекретаря США Кондолизы Райз о "небольшой Прибалтике" на этом контуре, то надо исходить из того, что население должно быть максимум 7 млн человек, а остальные лишние. Потому что в Латвии около 2 млн человек официально",

– заявил эксперт в интервью сайту "Украина.ру".

Если назначение Украины состоит именно в том, чтобы стать сырьевым придатком для стран Запада, то ее можно уменьшить до размеров пяти областей на западе страны, а остальную территорию обнести колючей проволокой.

К сожалению, для нынешней республики это вполне реальный сценарий, ведь руководство страны пока не предпринимает никаких действий для того, чтобы обеспечить человеческие условия населению, отметил Гаспарян. Его особенно ужаснуло, что власти Незалежной готовы "отказаться даже от советской системы здравоохранения ради неких западных ценностей".

Радиоведущий похвалил националистическую идеологию. Вместе с тем он подчеркнул, что "правильный" национализм представляет собой заботу о нации и стране. А то, чем в последние годы занимаются украинские чиновники, – это никакой не национализм, а оккупационная политика. Ведь власти совсем не думают о продлении контракта на поставку российского газа в страну и о других важных вещах, подчеркнул эксперт.