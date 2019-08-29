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Генпрокурор Украины уходит в отставку

продолжениеНовая Рада начала со скандала
После освобождения Вышинского его могут привлечь к ответственности за сфабрикованное дело

Генеральный прокурор Незалежной Юрий Луценко подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

"Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об освобождении от должности генерального прокурора",

написала она на своей страничке в Twitter.

В офисе украинского лидера пока не отреагировали на прошение.

Ранее Владимир Зеленский уже несколько раз пытался уволить Луценко с должности генпрокурора. Но его инициативу блокировали депутаты Верховной рады предыдущего созыва. В июле президент Украины объявил о том, что главным претендентом на генпрокурорскую должность является заместитель руководителя его офиса Руслан Рябошапка.

Новость о возможной отставке Луценко появилась на следующий день после того, как суд в Киеве освободил из-под стражи руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Журналист был арестован в мае прошлого года по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Генпрокурор Украины был одним из главных инициаторов уголовного преследования российского журналиста. Он требовал для него реального срока заключения и призывал украинцев выйти к СИЗО, чтобы помешать освобождению Вышинского из-под стражи. Освобождение журналиста, вероятно, заставит генпрокурора пуститься в бега, поскольку теперь его могут привлечь к ответственности за сфабрикованное политически мотивированное дело.

Андрей ФИЛАТОВ
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