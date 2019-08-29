Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Работа новой Рады началась со скандала

Новая Рада начала со скандала
Фото: commons.wikimedia.org/Vadim Chuprina (CC BY-SA 4.0)
"Слуги народа" не поместились в депутатские кресла

Народные избранники 9-го созыва Верховной Рады Украины принесли присягу на верность государству в четверг, 29 августа. Поставить свою подпись под документом должны 424 депутата, поэтому непосредственно законотворческая деятельность новой Рады запланирована на вторую половину дня. Утро же началось с претензий.

Один из нардепов от пропрезидентской партии "Слуга народа" пожаловался на условия труда. По его мнению, зал заседаний крайне неудобный.

"Я сижу в середине ряда, и могу сказать одно: это какой-то кошмар. Места очень маленькие, неудобные, особенно, кресла. Сумку поставить негде, реально очень тесно", – заявил он "Вестям".

Фото: commons.wikimedia.org/Vadim Chuprina (CC BY-SA 4.0)

По словам нардепа, многих членов фракции волнует вопрос: почему в предыдущие года в здании Рады красили стены и устилали полы новыми коврами, но денег на кресла в сессионном зале не выделяли. Впрочем, и "Слуги народа" эту проблему устранять не собираются:

"Вы что? Нас за такое растерзают. Но, если честно, я не представляю, как мы на таких сидениях будем сидеть целых пять лет", - отметил нардеп.

Остались недовольны и журналисты. Утром их не пустили в кулуары на 2-м этаже, и они не могли лично наблюдать процесс принесения присяги парламентариями. "Демократия в действии", – цитирует "Обозреватель" представителя издания "Неделя" Станислава Козлюка.

Еще более возмущен самовыдвиженец Сергей Рудыка. Он заявил, что ему не выдали депутатское удостоверение и значок, хотя он победил по 198-ому мажоритарному округу. В аппарате Рады указали, что оппоненты оспаривают результаты голосования по данному округу, поэтому объявлять Рудыку действующим парламентарием еще рано. Разбираться в этом деле будут уже правоохранители, которых обиженный нардеп вызвал в Раду, пишет ДС.

В новом парламенте, избранном 21 июля, более 250 мест досталось членам партии "Слуга народа", напоминает "Пятый канал". Это означает, что фракции не придется вступать в коалицию, чтобы принимать необходимые законы.

Фоторепортаж
Межвластье на Украине кончилось: Порошенко уходит
Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС Владимир Зеленский. Кадр youtube.com Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

России поставили три условия для отмены санкций

Коломойский придумал фантастический сценарий по возвращению Донбасса под крыло Киева

Ударит мороз: синоптики огорчили прогнозом

В столичном регионе наступил самый холодный день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей