Работа новой Рады началась со скандала

"Слуги народа" не поместились в депутатские кресла

Народные избранники 9-го созыва Верховной Рады Украины принесли присягу на верность государству в четверг, 29 августа. Поставить свою подпись под документом должны 424 депутата, поэтому непосредственно законотворческая деятельность новой Рады запланирована на вторую половину дня. Утро же началось с претензий.

Один из нардепов от пропрезидентской партии "Слуга народа" пожаловался на условия труда. По его мнению, зал заседаний крайне неудобный.

"Я сижу в середине ряда, и могу сказать одно: это какой-то кошмар. Места очень маленькие, неудобные, особенно, кресла. Сумку поставить негде, реально очень тесно", – заявил он "Вестям".

По словам нардепа, многих членов фракции волнует вопрос: почему в предыдущие года в здании Рады красили стены и устилали полы новыми коврами, но денег на кресла в сессионном зале не выделяли. Впрочем, и "Слуги народа" эту проблему устранять не собираются:

"Вы что? Нас за такое растерзают. Но, если честно, я не представляю, как мы на таких сидениях будем сидеть целых пять лет", - отметил нардеп.

Остались недовольны и журналисты. Утром их не пустили в кулуары на 2-м этаже, и они не могли лично наблюдать процесс принесения присяги парламентариями. "Демократия в действии", – цитирует "Обозреватель" представителя издания "Неделя" Станислава Козлюка.

Еще более возмущен самовыдвиженец Сергей Рудыка. Он заявил, что ему не выдали депутатское удостоверение и значок, хотя он победил по 198-ому мажоритарному округу. В аппарате Рады указали, что оппоненты оспаривают результаты голосования по данному округу, поэтому объявлять Рудыку действующим парламентарием еще рано. Разбираться в этом деле будут уже правоохранители, которых обиженный нардеп вызвал в Раду, пишет ДС.

В новом парламенте, избранном 21 июля, более 250 мест досталось членам партии "Слуга народа", напоминает "Пятый канал". Это означает, что фракции не придется вступать в коалицию, чтобы принимать необходимые законы.