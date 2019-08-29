Нибиру
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Украине, России и Европе следует как можно скорее заключить
договоренности о транзите голубого топлива, чтобы избежать перебоев в поставках
в зимний сезон. К такому общему мнению пришли президент РФ Владимир Путин и
канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Проблемы газового транзита политики обсудили в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора. "Они (лидеры) подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа", – говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства Германии.
Помимо газовых вопросов речь шла о ситуации на Ближнем Востоке и на Севере Африки.
"Канцлер и российский президент обменялись мнениями о ситуации в Сирии, в частности, о военной эскалации на северо-западе страны и вступлении в политический процесс под эгидой ООН для преодоления конфликта. Оба подтвердили свою поддержку деятельности спецпосланника ООН (Гейра) Педерсена",
– отмечается в сообщении.
Путин и Меркель также договорились продолжить совместную подготовку к саммиту в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина) для дальнейшего исполнения минских соглашений.
Накануне руководитель немецкого кабинета министров обсудила ситуацию в Донбассе и саммит "нормандской четверки" в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Меркель и Зеленский согласились, что минские соглашения должны быть полностью выполнены, сообщили в канцелярии правительства ФРГ.
На сайте украинского лидера дополнительно сообщается, что он рассказал Меркель о выполнении украинской стороной договоренностей по разведению сил в районе станицы Луганская. Он также подтвердил, что Киев последователен в своих обязательствах по мирному урегулированию ситуации в Донбассе политическим и дипломатическим путем. Затрагивалась ли в переговорах газовая тема, не уточняется.
Контракт на поставки российского газа в Европу транзитом через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Переговоры о его продлении не дали результата. Москва рассчитывает поставлять основную часть топлива европейским потребителям по новому газопроводу "Северный поток – 2", который должен быть введен в строй до конца года. На Западе настаивают на том, что Россия при этом все равно должна сохранить транзит газа через Украину.
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