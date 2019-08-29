Польша спасла Украину от газового голода

Варшава перепродала Киеву американский СПГ

Незалежная нашла нового надежного поставщика газа. Польский концерн PGNiG и "Энергетическая компания Украины" подписали соглашение, по которому закупаемый Варшавой американский сжиженный природный газ (СПГ) будет отправляться на Украину.

"СПГ будет закачиваться в польскую систему передачи после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице", – сообщается на сайте PGNiG.

Танкер с СПГ, правда, придет в Польшу только в ноябре, а само соглашение о перекачке будет действовать только до конца 2019 г., но в Польше уверены – страна надолго стала поставщиком топлива для Украины.

"Единственным ограничением в развитии экспорта газа на Украину в еще большем масштабе является пропускная способность газопроводов в Польше в направлении Силезия – Подкарпатское воеводство, – заявил глава правления PGNiG Петр Возняк. – Мы ожидаем, что пропускная способность этих газопроводов будет расширена не позднее 2021 года", – подчеркнул он.

Ранее PGNiG подписала несколько контрактов с американскими компаниями на поставку СПГ. В Варшаве заявили, что СПГ США обходится ей на 20-30% дешевле, чем российский трубопроводный газ. В планах Польши – перепродавать регазифицированное топливо не только Украине, но и Румынии, Венгрии и др.