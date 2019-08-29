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Зеленский назначил премьера Украины

Зеленский назначил премьера Украины
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Петя готовит путч": Порошенко испугал Зеленского
Голосование в Раде носит формальный характер

Новым премьер-министром Незалежной стал Алексей Гончарук. Его кандидатуру предложил в четверг, 29 августа, президент страны Владимир Зеленский. А учитывая, что у фракции "Слуга народа" в Верховной раде большинство, нового главу кабмина можно было поздравлять с должностью еще до объявления результатов голосования.

Собственно, состав правительства будет таким, как решили в команде президента. Поэтому голосовать за премьера и кабмин нардепы будут одним нажатием кнопки, сообщил представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук.

"Это голосование пакетом, кроме двух министров, которых вносит президент Украины", – приводит РИА "Новости" слова Стефанчука.

Алексей Гончарук. Кадр youtube.com

Партии бывшего главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность" такая ситуация пришлась не по вкусу. Как заявила нардеп Ирина Геращенко, Гончарук, даже уверенный в своем назначении, должен был соблюсти формальности и прийти на беседу во все фракции. А раз диалог не состоялся, "Евросолидарность" решила голосовать против кандидатуры премьера.

Впрочем, демарш оппозиции ни на что не повлиял. Так, спикером Верховной рады ожидаемо стал глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщил телеграм-канал "Говорит Москва".

Ранее Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект об импичменте президента, сообщает "ФедералПресс".

Николай ВИКТОРОВ
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