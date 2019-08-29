Партия Зеленского обвинила Порошенко в подготовке госпереворота

Раскрылась тайна сохранения за Аваковым поста главы МВД

Первый день заседания новой Верховной рады ознаменовался рядом скандалов, но лучшие из них связаны с именем бывшего президента страны Петра Порошенко. Так, случайно выяснилось, почему партия шестого лидера нации Владимира Зеленского "Слуга народа" решила оставить на своем посту действующего министра внутренних дел Арсена Авакова, хотя и анонсировалось ранее, что будет полная смена старой власти.

Тайну раскрыли журналисты издания "Страна.ua", которые подсмотрели и сфотографировали переписку депутата от "СН" Елизаветы Богуцкой (сбежавшая из Крыма майданщица, экс-соратница Михаила Саакашвили) с приятельницей по гаджету. По ее словам, Авакова оставили из-за того, что "шоколадный король" готовит новый госпереворот.

"Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч", – цитирует переписку украинское издание.

В свою очередь, отмечает телеканал "360", не повезло премьер-министру страны Владимиру Гройсману, который еще накануне в записал прощальное видеобращение к украинцам. Главу кабмина спокойно отправили в отставку. Вместо него руководить правительством правящая партия предложила нынешнего замглавы Офиса президента Алексея Гончарука.

Что касается пана Порошенко, то с ним сегодня случился казус. Лидер движения "Европейская солидарность" умудрился уронить депутатские значки после присяги. Соответствующее видео обнародовано на Facebook. На нем видно (примерно с 5 мин.), как новоизбранный парламентарий подписывает текст клятвы и демонстрирует документ журналистам. Потом Петр Алексеевич поднялся и выронил значки. Инцидент его позабавил, впрочем, как и свидетелей.

"Это на счастье", – пошутила одна из журналисток.

