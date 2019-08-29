Зеленский признался в провале своих 100 дней президентства

Глава Незалежной блуждал в сумерках по стране

Президент Украины Владимир Зеленский оценил первые сто дней своего нахождения у власти как "тихую прогулку" в темноте. Об этом он заявил сегодня во время выступления на первом заседании новой Верховной рады.

"Недавно прошли 100 дней моей президентской каденции, было много разных оценок, но поверьте, самую критичную оценку я даю сам себе. Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами на первой скорости. Это правда", – цитирует РИА "Новости" пана Зеленского.

Затем он переключился на работу парламентариев. По его словам, этот созыв может войти в историю страны, как парламент, "который воплотил все, что не смогли предыдущие 28 лет, как парламент, где не было драк, я вас очень прошу, прогулов, кнопкодавства". И призвал депутатов сразу включиться в трудовую деятельность – заняться законами.

"Не дай бог, вы войдете в историю как парламент, который просуществовал меньше всего – один год. Фактически это ваш, наш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю, что распускать Верховную раду не так страшно", – заметил глава государства.

Среди основных вопросов, которые должен решить парламент – укрепление обороны Незалежной, завершение войны в Донбассе и "возвращение Крыма".

