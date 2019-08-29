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Госдолг Украины за месяц вырос на два миллиарда долларов

Госдолг Украины за месяц резко вырос на миллиарды долларов
Фото: www.globallookpress.com
Незалежную через пару недель посетит МВФ

Украина за семь месяцев текущего года нарастила государственный долг на $4 млрд. Таким образом, общая цифра его достигла $82,4 млрд. Такие данные обнародовало Министерство финансов страны.

"По состоянию на 31 июля 2019 г. государственный и гарантированный государством долг Украины составлял $82,4 млрд", – говорится в отчете ведомства.

Сообщается, что государственный и гарантированный государством внешний долг составляет $49,6 млрд, а государственный и гарантированный государством внутренний долг – $32,7 млрд.

Только в течение июля нынешнего года совокупный размер госдолга вырос на $2 млрд, а с начала 2019-го – на $4 млрд, следует из доклада Минфина.

Необходимо отметить, что у Незалежной в 2019-2021 годах должны состояться самые пиковые выплаты по внешнему долгу. По прогнозу финансового ведомства, за каждые 12 месяцев сумма платежей составляет 487,96 млрд гривен (примерно $19,3 млрд), напоминает ТАСС.

Сегодня же свежеизбранный глава правительства Алексей Гончарук с трибуны в Верховной раде сообщил, что в ближайшие несколько недель на Украину нагрянет миссия Международного валютного фонда, "с которой мы будем вести переговоры о новой программе". По его словам, она будет рассчитана на 3-4 года. Также он заявил, что перед новым кабмином стоит задача обеспечения роста экономики страны на 5-7% в год.

Эксперты уже засомневались в этих радужных планах нового киевского руководства. По мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, в тех условиях, в которых ныне пребывает Незалежная, подобный экономический рост просто невозможен, как маленький, так и большой.

"Скорее речь будет идти о том, как быстро этот колосс рухнет", – сказал эксперт РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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