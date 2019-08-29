Путин получит подарок от Трампа в виде заморозки военной помощи Украине

Главу Белого дома призывают не оставить Незалежную без помощи на фоне "захвата Крыма"

Россия получить подарок от США, если американский президент Дональд Трамп решится заблокировать $250 млн., предназначенных Киеву на помощь украинской армии. Такую оценку дал возможному шагу хозяина Овального кабинета экс-глава Разведуправления Министерства обороны США Джеймс Клаппер в эфире CNN.

Напомним, ранее сегодня в СМИ просочилась информация о том, что Трамп планирует заморозить выделение Незалежной "военных" денег, пока не убедится в их правильном применении. Новость взбудоражила заинтересованные стороны по обеим сторонам Атлантического океана.

"Я должен заметить, что эта или любая другая администрация может вполне оправданно просматривать помощь, которую она предоставляет иностранным правительствам. Ситуация особенно чувствительна в случае Украины по очевидным причинам. Собственно, это остро для этой администрации в свете уважительного отношения президента к России и Владимиру Путину", – цитирует УНИАН слова Клаппера.

По его мнению, у Вашингтона "есть большое моральное и этическое обязательство" перед украинцами, которые хотят "защитить себя от российского вторжения на Востоке Украины, а также на фоне захвата Крыма".

Бывший разведчик увидел связь между вероятной заморозкой финпомощи Киеву и желанием Трампа вернуть Россию в клуб G7. При этом он выразил надежду, что все-таки лидер США не отвернется от Украины.

"Эти поставки (надо полагать, вооружения – ред.) продолжаются еще со времен прошлой администрации, которая работала в 2014 году. И если их отрезать сейчас, это будет очень серьезная вещь", – констатировал Клаппер.

Между тем, страхи Киева не получить денег из Вашингтона несколько развеял временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, заявивший, что в американском руководстве пока "ни одно решение не принималось" о сокращении помощи в сфере безопасности для Незалежной. Однако он подчеркнул, что сейчас пересматривается оборонный бюджет, в том числе в отношении помощи иностранным партнерам Штатов. И на этом фоне, разумеется, приостанавливается любое финансирование.

Тейлор не смог уточнить, какова же причина пересмотра бюджета.

