Команда Зеленского уверенной поступью идет по стопам Порошенко

Вступивший сегодня в должность главы МИД Украины Вадим Пристайко сделал ряд громких заявлений в ходе своего выступления в Верховной раде перед голосованием за его кандидатуру. Он вознамерился за полгода вернуть Киеву Крым и Донбасс. Трансляцию его выступления вел телеканал "112".

"Самый большой наш внешнеполитический приоритет, задача №1 – это восстановление мира на востоке и деоккупация и возвращение Крыма. При подвижках по урегулированию ситуации в Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе и амнистией", – заявил пан Пристайко.

При этом он подчеркнул, что в настоящий момент не важно, как Незалежная это будет делать – при помощи ли миротворцев, или же посредством минских соглашений.

"Критично важно другое: мы имеем на это полгода. Я нацелю дипломатическую службу на этот полугодичный срок", – сказал украинец.

Также он отметил, что Киев "не может и не будет" вести "бесконечные переговоры в разных форматах" по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Нам нужны мир и стабильность. Это все то, что крадет у нас война", – добавил дипломат.

В своей речи, которая напоминала бесконечные мантры экс-лидера нации Петра Порошенко об "агрессоре России", "террористах" на востоке и прочих оскоминах прошлого киевского режима, пан Пристайко выразил надежду, что реализация предложенных ранее в Раде президентом Владимиром Зеленским шагов откроет новую страницу мирного процесса в Донбассе.

"Есть Россия, есть агрессор. Вместе с этим мы должны понять, чтоб не только мы об этом говорили, но и наши партнеры. Это и будет задачей дипломатической службы", – резюмировал он.

Сегодня Зеленский, выступая перед депутатами, заявил, что перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и "возвращения Крыма".

В российском регионе внимательно прослушали эти речи на берегу Днепра и сделали вывод – команда Зе поставила перед Радой "дурацкую задачу".

Так прокомментировал выступления в украинском парламенте глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, назвавший их политической декларацией, пишет РИА "Новости". По его мнению, Рада ничего не сможет сделать. Он считает, что пан Зеленский остался актером и "заигрался в слугу народа и человека по фамилии Голобородько".

А глава украинской общины Республики Анастасия Гридчина посоветовала лидеру Незалежной заниматься реальными делами и быть ближе к жителям своей страны, а не рассказывать басни.

"Скажите уже кто-нибудь Зеленскому, что избирательная кампания уже закончилась и не надо больше заниматься популизмом и говорить невыполнимые лозунги", – призвала она соседей.

