Депутату Рады выключили микрофон из-за русского языка

Парламентарию запретили выражаться на языке его избирателей

Депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегу Волошину не дали закончить выступление на русском языке.

Спикер Верховной рады нового созыва Дмитрий Разумков отключил парламентарию микрофон. В ответ на это Волошин заявил, что имеет право выступать на языке своих избирателей, однако получил возможность закончить свою реплику лишь тогда, когда начал говорить по-украински. Трансляцию вел телеканал "112.ua".

Весной этого года на Украине был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий использование только украинского языка в органах государственной власти и местного самоуправления, учебных заведениях, больницах и сфере обслуживания.

