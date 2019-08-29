Доигрались: США заморозят военную помощь Украине

Киеву урежут финансирование по решению Дональда Трампа

Власти Соединенных Штатов намерены пересмотреть объем военной помощи Киеву. На время обсуждения все выплаты будут прекращены. Об этом американским журналистам рассказали в администрации президента страны.



С подобной инициативой выступил сам глава Белого дома. По имеющимся сведениям, Дональд Трамп хочет убедиться в том, что расходуемые на поддержку Незалежной средства используются наилучшим образом с точки зрения соблюдения интересов США. Опасения президента понятны, ведь на кону стоит солидная сумма в $250 млн за 2019 финансовый год, сообщает Politico.

Ревизией средств занимается группа специалистов при участии министра обороны США Марка Эспера и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. При этом представители законодательной власти выразили обеспокоенность в связи с решением, которое принял Трамп.

"У нас есть серьезные опасения в связи с замораживанием этих важных средств, и мы срочно направляем запрос в администрацию о том, почему она задерживает выделение этих ресурсов",

– говорится в заявлении комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Для Украины финансовая помощь, которую выделяют ей власти США, имеет огромное значение. Общий объем средств, направленных Вашингтоном на укрепление военной мощи Киева, с 2014 г. превысил уже $1,5 миллиарда.

В 2017 году Вашингтон одобрил поставки летального вооружения Киеву, напоминает телеканал "360". В частности, речь идет о переносных противотанковых ракетных комплексах Javelin, средствах береговой охраны и противокорабельных ракетах.

Помощь, выделяемая Штатами, идет на укрепление обороноспособности Незалежной, закупку вооружения и снаряжения, обучение военных и улучшение взаимодействия с НАТО. Вашингтон поддерживает Киев в стремлении присоединиться к Североатлантическому альянсу. При этом Украина ждет от США еще большего содействия, а не только поставок старого вооружения, отмечает Ura.ru.