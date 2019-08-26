Порошенко зафиксировал угрозу государственности Украины

"Шоколадный король" пожаловался на атаки на созданные им институты - веру, язык и армию

Независимость Украины оказалась под вопросом, поскольку команда нового президента страны Владимира Зеленского "атакует" главные государственные символы. Об этом заявил экс-лидер Незалежной Петр Порошенко.

По его мнению, "формулу независимости" для существования страны составляют армия, язык и вера, что, собственно, было лозунгом его предвыборной программы. Хозяин "Рошена" считает, что все усилия его команды по укреплению именно этих государственных институтов с приходом к власти Владимира Зеленского находятся под угрозой, которая исходит как извне, так и изнутри страны.

"Мы имеем огромное количество атак, в том числе и со стороны страны-агрессора в информационном пространстве. Все это элементы гибридной войны", – цитирует "РБК-Украины" пана Порошенко.

В числе таковых он назвал отмену парадов, что снижает значимость роли военнослужащих ВСУ для общества, предложения нового руководства страны ввести в ряде регионов второй официальный язык, помимо украинского, а также попытку отменить регистрацию Православной церкви Украины (ПЦУ), которую, как мы помним, создал сам Петр Алексеевич аккурат под президентские выборы.

Экс-глава государства обещал не допустить уничтожения достигнутых его командой достижений.

Отметим, что в День Независимости 24 августа не было традиционного военного парада, вместо него в центре Киева состоялось "Шествие Достоинства". На мероприятии помимо украинских военнослужащих, приняли участие представители других профессий. После этого шествия прошел неофициальный парад ветеранов и активистов "Марш защитников Украины", в котором участвовали ветераны, родные и близкие погибших и военнослужащие.

