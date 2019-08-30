Крымский мост вытянет еще миллиарды из бюджета

Финансирование пойдет на строительство подъездной автомагистрали

Крымский мост, на конструкции которого уже потрачено 228 млрд руб., требует новых крупных вложений. На этот раз на строительство дороги по Краснодарскому краю до переправы. Существующие трассы не справляются с потоком желающих попасть на полуостров на автомобиле.

Минтранс, Росавтодор и госкомпания "Автодор" уже обсуждают проект нового скоростного шоссе протяженностью около 130 км, сообщают "Ведомости". По предварительным данным, оно соединит Темрюк, то есть трассу А-290, и Дальний западный обход, строительство которого начнется в ближайшее время.

Сейчас доехать до Крымского моста со стороны Краснодара можно двумя путями. По дороге через Крымск и Джигинку или по трассе А-289 через Славянск-на-Кубани и Темрюк, напоминает "ФедералПресс". В курортный сезон они оказываются чрезвычайно перегружены, возникают пробки, очереди на заправках.

Новая дорога будет оснащена современной инфраструктурой, кафе, туалетами. Важно, что она останется бесплатной для проезда. Ожидается, что к 2022 г. она будет готова.

Ранее сообщалось, что из-за наплыва туристов на полуостров Крымский мост испытывает колоссальные нагрузки.