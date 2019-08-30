Крымский мост вытянет еще миллиарды из бюджета

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Крымский мост, на конструкции которого уже потрачено 228 млрд руб., требует новых крупных вложений. На этот раз на строительство дороги по Краснодарскому краю до переправы. Существующие трассы не справляются с потоком желающих попасть на полуостров на автомобиле.
Минтранс, Росавтодор и госкомпания "Автодор" уже обсуждают проект нового скоростного шоссе протяженностью около 130 км, сообщают "Ведомости". По предварительным данным, оно соединит Темрюк, то есть трассу А-290, и Дальний западный обход, строительство которого начнется в ближайшее время.
Сейчас доехать до Крымского моста со стороны Краснодара можно двумя путями. По дороге через Крымск и Джигинку или по трассе А-289 через Славянск-на-Кубани и Темрюк, напоминает "ФедералПресс". В курортный сезон они оказываются чрезвычайно перегружены, возникают пробки, очереди на заправках.
Новая дорога будет оснащена современной инфраструктурой, кафе, туалетами. Важно, что она останется бесплатной для проезда. Ожидается, что к 2022 г. она будет готова.
Ранее сообщалось, что из-за наплыва туристов на полуостров Крымский мост испытывает колоссальные нагрузки.
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