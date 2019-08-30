Крым защитят от вторжения Украины и Турции

Нибиру
- Она существует: Нибиру впервые попала на фото
- Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
Обороноспособность Крыма необходимо повышать. К такому выводу пришел замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
Запад, на радость Киеву, не спешит признавать российскую власть над полуостровом. Поэтому на объективность стран ЕС и США в случае нападения Украины на Крым рассчитывать не приходится. А атаковать она может просто для того, чтобы привлечь к себе внимание.
"При определенных обстоятельствах для Киева война с Россией может стать самоцелью для решения своих внутренних проблем (причем исход войны никакого значения иметь не будет). Проще всего спровоцировать ее будет именно нападением на Крым", – публикует "Независимое военное обозрение" мнение Храмчихина.
Еще одна потенциальная угроза для Крыма, а значит, России, исходит от Турции. По мнению эксперта, "отношения между Москвой и Анкарой очень легко и быстро могут измениться от великой дружбы до почти открытой войны и обратно", и это нужно всегда иметь в виду.
Соответственно, Крым нужно защитить. С воздуха, с военной точки зрения, полуостров укрыт хорошо. А вот наземная группировка требует усиления, полагает Храмчихин. Да и Черноморский флот нуждается в обновлении. "Впрочем, в невнимании к Крыму Москву обвинять явно не приходится", – намекнул эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Верховной радой нового созыва задачу вернуть Крым.
Польша добилась статуса значимой фигуры на энергетическом рынке Европы
Бывший охранник главы ДНР сообщил неизвестные ранее факты