Крым защитят от вторжения Украины и Турции

Наземную группировку ВС РФ придется укрепить

Обороноспособность Крыма необходимо повышать. К такому выводу пришел замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Запад, на радость Киеву, не спешит признавать российскую власть над полуостровом. Поэтому на объективность стран ЕС и США в случае нападения Украины на Крым рассчитывать не приходится. А атаковать она может просто для того, чтобы привлечь к себе внимание.

"При определенных обстоятельствах для Киева война с Россией может стать самоцелью для решения своих внутренних проблем (причем исход войны никакого значения иметь не будет). Проще всего спровоцировать ее будет именно нападением на Крым", – публикует "Независимое военное обозрение" мнение Храмчихина.

Еще одна потенциальная угроза для Крыма, а значит, России, исходит от Турции. По мнению эксперта, "отношения между Москвой и Анкарой очень легко и быстро могут измениться от великой дружбы до почти открытой войны и обратно", и это нужно всегда иметь в виду.

Соответственно, Крым нужно защитить. С воздуха, с военной точки зрения, полуостров укрыт хорошо. А вот наземная группировка требует усиления, полагает Храмчихин. Да и Черноморский флот нуждается в обновлении. "Впрочем, в невнимании к Крыму Москву обвинять явно не приходится", – намекнул эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Верховной радой нового созыва задачу вернуть Крым.