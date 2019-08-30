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Туристы в Крыму остались без пляжного отдыха

Туристы в Крыму остались без пляжного отдыха
Фото: www.globallookpress.com
Качество морской воды строго контролируется

Десять пляжей закрыты для купания на крымских курортах из-за несоответствия санитарным нормам.

"По результатам исследований 8 проб не соответствовали требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям (г. Алушта, г. Севастополь, Ленинский район, Бахчисарайский район). По фактам выявленных нестандартных проб морской воды территориальными отделами вынесены постановления о временном ограничении купания", –

сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Республике Крым.

Ранее был введен запрет на водный отдых на двух пляжах в Севастополе. К бархатному сезону специалисты ведомства взяли на анализ более 6,5 тыс. проб морской воды, из них требованиям безопасности по микробиологическим показателям не отвечали лишь 2,4%.

В нынешнем курортом сезоне на территории полуострова открыт для отдыхающих 491 пляж, из них в Севастополе – 36.

Валентина МАЙОРОВА
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