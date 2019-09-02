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"Везде пробки, пляжи забиты": на полуострове взбунтовались из-за Крымского моста

Фото: www.globallookpress.com
Местные жители пожаловались на толпы туристов

Впереди еще "бархатный сезон". В Крыму подвели итоги лета. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, сколько отдыхающих побывали на полуострове. По информации к 1 сентября, их число составило почти шесть миллионов. Если быть точным, 5 миллионов 800 тысяч человек. Об этом Аксенов написал в своем Facebook.

Отдельно он отметил, что больше половины туристов прибыли на курорты по Крымскому мосту, пишет RT.

Пользователи затеяли бурную дискуссию. Некоторые отдыхающие возмущались высокими ценами и не очень качественным пока, на их взгляд, сервисом, другие увещевали их, напоминая, в каком состоянии полуостров был после пребывания в составе Украины. Вступили в спор и местные жители. Некоторые не разделили радости соотечественников, которые предсказали, что в скором времени благодаря Крымскому мосту на курорты приедет еще больше отдыхающих. Они пожаловались, что уже сейчас все пляжи забиты, а на дорогах – сплошные пробки (орфография и пунктуация сохранены).

"(…) после того, как уровень сервиса достигнет турецких и греческих курортов, то вполне можно ожидать, а ещё и с введением прямого ж/д сообщения по Крымскому мосту, увеличение количества туристов до максимально возможных количеств! (...)" "Куда больше?! Везде пробки, пляжи забиты", "Благодаря мосту увеличились туристы!" "туристы остались прежние, увеличилось их количество ;)))" "В следующем году будет ещё больше, после открытия железнодорожной части Крымского моста!" "Угу. Барселона задыхается от туристов. Там народ уже демонстрациями ходит. Тоже и с Венецией. Не надо гнаться за количеством. Я, вот, не люблю толпы. И много куда не еду по этой причине",

- высказались комментаторы.

Ранее "Утро" писало о новых санкциях США против России из-за присоединения Крыма.

Фоторепортаж
Крымский мост прогнулся
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА
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