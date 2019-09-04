"Уничтожит все на пути": просевший Крымский мост назвали причиной катастрофы

В транспортном переходе разглядели новую угрозу

Неутомимые украинские блогеры продолжают строчить посты о том, как ужасен российский мост через Керченский пролив.

На днях интернет-пользователь со звучным ником "Станция Крым" написал в Twitter, что Крымский мост, оказывается, просел, и поэтому региону грозит неминуемая экологическая катастрофа.

Создается впечатление, что Крымский мост создан не для удобства,а для того, чтобы уничтожить все на пути. С ним постоянно происходят казусы. Путинский проект уже достался Черного моря. Мост все больше проседает и глубина пролива уменьшается это приводит к огромным экол. проблемам pic.twitter.com/J10xX4DCnB — Станция Крым (@Cold_winter_sun) 3 сентября 2019 г.

Компетентное мнение горе-эксперта изрядно повеселило комментаторов:

"Давно уже д*билы... не мусолили тему проседания моста. Очередной эксперт подтянулся. Правда до Медовара ему пока далеко, но лиха беда начало", "Путинский проект уже достался Черного моря"... переведите фразу на нормальный язык )))", "Скоро железнодорожный мост запустят, а вы все трындите что мост рушится. Слушать подобные новости противно. На этом фоне Украинцы такие жалкие", "Ну хоть "эксперт" и новый но чушь несет по старинке" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Слухи о том, что по мосту никто не ездит, или он вот-вот рухнет, а также сетования о том, что крымские пляжи опустели, появляются в информационном пространстве с завидной регулярностью. Однако суровая реальность с легкостью опровергает построения "диванных аналитиков". Так, до 1 сентября этого года на полуострове отдохнули почти 6 млн человек, причем половина из них приехали на курорты именно по Крымскому мосту.