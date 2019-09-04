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Крымчане бегут с полуострова без оглядки

Крымчане бегут с полуострова без оглядки
Фото: www.globallookpress.com
Украинцы показали разруху на потерянной территории

Провокаторы Незалежной не дремлют. В Сети то и дело всплывают новые подробности о том, как ужасно живется в Крыму. Хотя, как утверждает киевская верхушка, украинцы бойкотируют полуостров. 

Очередную байку сочинил блогер из Феодосии Армен Хачатуров. В его развернутой публикации говорится, что из Крыма стремительно бегут люди. Вопрос: куда?, – остается открытым. Армен, в частности, пишет, что крымчане бросают все, что нажито непосильным трудом, оставляют даже бизнес. 

"Люди начали ныть на тему доходов – те зарплаты и пенсии, что были весной 2014 года, давно скушались ростом цен на продукты", – уверяет провокатор на страницах "Крым.Реалии".

Впрочем, его россказни никто не принял за чистую монету. Наученные писаниной засланных украинцев читатели окрестили новый опус пустословием.  

"Бред сивой кобылы. Неужели кто-то в это верит", – заключил комментатор. 

Напомним, Незалежной сложно дается понимание того, что она навсегда потеряла Крым, поэтому страна-соседка выдумывает ложь о российском полуострове. Особенно достается мосту через Керченский пролив, который то якобы проседает, то рушится, то подвергает людей экологической опасности.  

Ксения АНДРЕЕВА
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