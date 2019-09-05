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Крымский мост разбирают после вестей о катастрофе

Крымский мост разбирают после вестей о катастрофе
Фото: most.life
На новом транспортном переходе через Керченский пролив кипит работа

Не успели россияне моргнуть – и мост уже начали демонтировать.

Сообщение появилось спустя пару часов после провокационной публикации в Twitter, где некий "эксперт" утверждал, что Крымский мост уничтожит все на своем пути. Более того, автор провокационного поста уверен – возведение транспортного перехода непременно приведет к экологической катастрофе.

Тем временем в официальном аккаунте Крымского моста выложили интересный кадр, где видны работы по демонтажу. Речь идет, конечно, о его рабочей "версии".

"Совсем недавно показывал вам, как рабочий мост строился, моргнул – и его уже разбирают. Еще раз моргну – и ваши внуки будут фото с хештегом #крымскиймост публиковать", – говорится в подписи под фото.

Напомним, о начале работ сообщалось еще в июле. Уже тогда специалисты приступили к разбору подсобных конструкций, которые выполнили свою роль.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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