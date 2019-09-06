В Крыму призвали Зеленского осознать реальную ситуацию с Крымом

Президенту Незалежной пора "выйти из образа" комика и заняться насущными делами

Украинского лидера пригласили на полуостров пообщаться с местными жителями. Остановиться есть где – Владимиру Зеленскому напомнили о квартире в Ялте.

С обращением к политику выступил глава РК Сергей Аксенов. Он призвал киевские власти признать истину и смириться с тем, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины, отмечает "Царьград". Этого не захотят его жители, которые проголосовали за присоединение к России.

"…давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте вопросы людям и спросите – хотят ли они назад в Украину, услышьте ответ и соответственно примите ответ, сделайте так, как хотят крымчане", – заявил Аксенов в эфире передачи "Серьезный разговор" на телеканале " Крым 24".

Крымский глава добавил, что Зеленский пока "не понял, куда он попал" и продолжает жить и работать как персонаж из "Слуги народа". Тем временем пора бы уже заняться делом и решать проблемы простых людей.