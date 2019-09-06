Крымский мост простоит до декабря

Транспортный переход "завалится" под первым железнодорожным составом

Российский гидрогеолог Юрий Медовар, неоднократно пугавший публику своими прогнозами о незавидной участи моста через Керченский пролив, выступил с новым мрачным пророчеством.

"Основная проблема с просадками будет, когда по мосту пойдут тяжелые составы",-

заявил Медовар украинскому изданию "Обозреватель".

По мнению эксперта, нужно лишь подождать до декабря – именно тогда планируется открыть движение железнодорожных составов по Крымскому мосту.

Гидрогеолог напомнил, что в Керченском проливе примерно раз в 7 лет начинает бить грязевой вулкан – такое извержение может стать реальной опасностью для транспортного перехода.

"Там такая мощь! Мост, конечно, завалится", –

подчеркнул специалист.

Впрочем, интернет-пользователи с иронией отнеслись к очередному прогнозу эксперта:

"Вам самим не смешно от этих подуг? Нормальный человек уже не вспоминал об этом вранье, нет, а вы все не угомонитесь", "Чем хорош медовар,так это тем,что его пророчества НЕ сбываются! 1.Мост в этом месте построить невозможно! 2.Мост Россия не построит,потому что у них нет технологий. 3.Мост упадет зимой.... Слава медовару,пророку и человеку!", "Жаль украинцев, удел которых наблюдать за тем что строят и как развиваются другие и ждать... просто ждать, когда у других что-то там завалится, а может не завалится... Сами-то на что способны?"

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.





