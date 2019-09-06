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На Крым обрушился смерч

На Крым обрушился смерч
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Жаркое лето на крымских курортах продолжается

У крымских берегов заметили торнадо – смерч пронесся над водами Черного моря.

В ролике, которым поделился телеграм-канал "Телеграммы из Крыма", видно, как под раскаты грома огромный крутящийся столб, выходящий из облака, двигается у линии горизонта.

Тем временем в пятницу, 6 сентября, в Крыму стоит по-летнему жаркая погода. Как сообщает Крыминформ со ссылкой на региональное управление Гидрометцентра, на полуострове ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.

Ветер дует северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+17°C, днем +25+30°C.

Температура воды также порадует туристов, выбравших для отдыха бархатный сезон: в Черном море – до +22+24°C, в Азовском море и Керченском проливе +23°C.

Валентина МАЙОРОВА
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