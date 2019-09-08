Огненный шторм: стихия атакует Крым со всех сторон

На полуострове объявили об особых мерах безопасности

Местных жителей и туристов предупредили о надвигающейся опасности. На Крым идет шторм – спасатели распространили экстренное предупреждение.

Сегодня со второй половины дня и вплоть до 10 сентября на полуострове ожидается сильный ветер – до 22 метров в секунду. Об этом говорится на сайте крымского главка МЧС. Министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов призвал граждан быть осторожными и соблюдать элементарные правила безопасности, передает РИА Новости.

Вместе с тем на полуострове еще два дня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в МЧС со ссылкой на данные гидрометцентра. Только за сутки спасатели потушили 13 пожаров, отмечает "Комсомольская правда".