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Огненный шторм: стихия атакует Крым со всех сторон

Огненный шторм: стихия атакует Крым со всех сторон
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
продолжениеЧто же будет дальше: "картонный" Крымский мост поразил водителей
На полуострове объявили об особых мерах безопасности

Местных жителей и туристов предупредили о надвигающейся опасности. На Крым идет шторм – спасатели распространили экстренное предупреждение.

Сегодня со второй половины дня и вплоть до 10 сентября на полуострове ожидается сильный ветер – до 22 метров в секунду. Об этом говорится на сайте крымского главка МЧС. Министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов призвал граждан быть осторожными и соблюдать элементарные правила безопасности, передает РИА Новости.

Вместе с тем на полуострове еще два дня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в МЧС со ссылкой на данные гидрометцентра. Только за сутки спасатели потушили 13 пожаров, отмечает "Комсомольская правда".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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