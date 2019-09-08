Огненный шторм: стихия атакует Крым со всех сторон

Нибиру
- Нибиру растопит льды Арктики и уничтожит Землю
- Инопланетянин напугал жителей Казани
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
Местных жителей и туристов предупредили о надвигающейся опасности. На Крым идет шторм – спасатели распространили экстренное предупреждение.
Сегодня со второй половины дня и вплоть до 10 сентября на полуострове ожидается сильный ветер – до 22 метров в секунду. Об этом говорится на сайте крымского главка МЧС. Министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов призвал граждан быть осторожными и соблюдать элементарные правила безопасности, передает РИА Новости.
Вместе с тем на полуострове еще два дня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в МЧС со ссылкой на данные гидрометцентра. Только за сутки спасатели потушили 13 пожаров, отмечает "Комсомольская правда".
Во "Внуково-2" приземлился российский специальный самолет
Печальное известие нисколько не огорчило бессердечных жителей Незалежной