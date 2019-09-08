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Что же будет дальше: "картонный" Крымский мост поразил водителей

Что же будет дальше:
Фото: www.globallookpress.com
Видео вызвало бурное обсуждение

Россияне по праву гордятся новым транспортным переходом через Керченский пролив. Ежедневно местные жители и туристы выкладывают эффектные кадры и делятся впечатлениями. Европейцы непременно хотят прокатиться по дороге с полуострова на материковую Россию. Притягивает Крымский мост и гостей из Незалежной.

Пользователи периодически иронизируют над попытками провокаторов раздуть панику из-за незавидной якобы судьбы моста – то он просядет, то рухнет, то вызовет экологическую катастрофу. Один из россиян выложил эффектное видео из автомобиля, не забыв упомянуть "прозвище", придуманное украинцами.

"Однако "картонный" Крымский мост действительно впечатляет! Проехали за 12 минут на скорости 109 км/час.." – подписал он ролик.

Под кадрами развернулось бурное обсуждение.

"Нарушаете,или ограничение по скорости сняты?" "90 ограничение и +20 км", "А что будет, когда откроют ЖД сообщение, в декабре этого года. Обязательно приеду на следующий год. Хоть на неделю-две!" "Да, на паровозе многие поедут. Дёшево и сердито!" "На поезде будет интересней,я думаю, с машины ничего не видно", – написали пользователи.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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