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В Киеве перечислили условия возвращения Крыма

В Киеве перечислили условия возвращения Крыма
Фото: www.globallookpress.com
Украинцы продолжают питать иллюзии

В Незалежной назвали условия возвращения Крыма. По словам политолога Вадима Карасева, сначала Киеву потребуется наладить обстановку и навести порядок в стране. 

Только в процветающую Украину, пояснил эксперт, потянутся инвесторы. Поэтому новому руководству следует провести экономические реформы и делать уклон на политическую модернизацию. Данные меры, отметил Карасев, помогут разрешить ситуацию в Донбассе, после чего Киеву "отдастся" и Крым. 

"Неважно сейчас, есть нюансы, как будет возвращаться Донбасс, но так он точно вернется. Тогда будет и очередь Крыма, но нужно показать, что с войной, и конфликтом, и с конфронтационными отношениями с Россией", – заявил политолог в эфире телеканала "НАШ".  

При этом Карасев выдумал некую географическую головоломку. Он решил, что Крым является островом, а полуостровом, по версии эксперта, он был во времена союзного государства. 

"Крым же остров. В СССР это был полуостров, когда Россия была в составе СССР – то остров. Ну, мост они сделали, но все равно он не решает этих проблем. Все равно это остается частью суши Украины", – заверил он. 

Напомним, Крым стал часть России в результате референдума в марте 2014 года. Однако Украина до сих пор не может смириться с утратой. 

Ксения АНДРЕЕВА
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