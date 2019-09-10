В Киеве перечислили условия возвращения Крыма

Украинцы продолжают питать иллюзии

В Незалежной назвали условия возвращения Крыма. По словам политолога Вадима Карасева, сначала Киеву потребуется наладить обстановку и навести порядок в стране.

Только в процветающую Украину, пояснил эксперт, потянутся инвесторы. Поэтому новому руководству следует провести экономические реформы и делать уклон на политическую модернизацию. Данные меры, отметил Карасев, помогут разрешить ситуацию в Донбассе, после чего Киеву "отдастся" и Крым.

"Неважно сейчас, есть нюансы, как будет возвращаться Донбасс, но так он точно вернется. Тогда будет и очередь Крыма, но нужно показать, что с войной, и конфликтом, и с конфронтационными отношениями с Россией", – заявил политолог в эфире телеканала "НАШ".

При этом Карасев выдумал некую географическую головоломку. Он решил, что Крым является островом, а полуостровом, по версии эксперта, он был во времена союзного государства.

"Крым же остров. В СССР это был полуостров, когда Россия была в составе СССР – то остров. Ну, мост они сделали, но все равно он не решает этих проблем. Все равно это остается частью суши Украины", – заверил он.

Напомним, Крым стал часть России в результате референдума в марте 2014 года. Однако Украина до сих пор не может смириться с утратой.