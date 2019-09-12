Воды в Крыму хватит на год

Засуха полуострову не грозит

Проблемы с нехваткой воды в Крыму решена, обрадовал председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль.

По меньшей мере год региону не грозит засуха, уточнил чиновник. По его словам, сейчас запас воды в РК превышает прошлогодний уровень на 17 млн куб. м.

"Водохранилища естественного стока заполнены более чем на 60% и продолжают наполняться. Запасов воды в данных водохранилищах без учета притоков достаточно для водоснабжения населенных пунктов Южного берега Крыма и Симферополя в течение года",

– обнадежил Вайль, передает пресс-служба Госкомводхоза.



Чуть хуже обстановка, пояснили в комитете, в восточной части Крыма, к которой относятся Керчь, Феодосия, Судак и Ленинский район. Питьевой водой их обеспечивают водохранилища системы Северо-Крымского. Впрочем, они также припасли на 4 млн куб. м воды больше, чем в 2018-м.