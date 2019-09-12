Граждане США не сомневаются в принадлежности полуострова России

Представители американской делегации, побывавшей в Крыму, признали, что полуостров является частью России независимо от мнения других государств. Об этом рассказал представитель общественного Центра гражданских инициатив США Джеффри Робинсон.

"По всему видно, что Крым – это часть России и так будет дальше, независимо от того, признают это правительства других стран или нет",

– цитирует его РИА "Новости".

Робинсон подчеркнул, что во время визита американские представители пообщались с жителями Крыма и убедились в их желании быть россиянами.

Профессор Йельского университета США Кришен Мета считает, что статус полуострова признают в мире сразу после того, как наладятся отношения между Москвой и Киевом.