Российские военные не ожидали такой прыти от представителя Незалежной

Командир украинских моряков, задержанных во время провокации в Керченском проливе, Олег Мельничук рассказал о нападении собаки на российских пограничников.

По его словам, во время задержания сотрудники ФСБ пытались выяснить куда скрылось животное, чтобы его не оставлять на пустом судне. Оказалась, что собака, которую моряки назвали Джесси, спряталась в каюте капитана буксира "Яны Капу". По стечению обстоятельств в этом месте собрались российские пограничники, на которых и напал зверь.

"Сидели-сидели, и она схватила одного за штаны, укусила. Вот такая история. Она наверняка поняла, кто и что, и начала действовать как нужно",

– цитирует Мельничука ТСН.

Он добавил, что очень обрадовался возвращению собаки на родину.

Москва и Киев 7 сентября взаимно передали друг другу по 35 осужденных или задержанных граждан соседней страны.