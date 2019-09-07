Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Москва провела с Киевом обмен пленными. Онлайн

Москва отдала Киеву нарушивших границу РФ украинских моряков
Фото: www.globallookpress.com
"Внуково-2" покинул украинский самолет

Украинцев, арестованных в России, отправили специальным бортом в Киев. Россиян, задержанных Украиной, также посадили в самолет специального летного отряда "Россия" Ту-204-300, который улетел из аэропорта "Борисполь".

13:56. Полный список освобожденных Незалежной россиян также появился в СМИ. Его публикует, например, радиостанция "Говорит Москва".

13:53. Президент Украины Владимир Зеленский встретил украинцев в аэропорту "Борисполь", в том числе осужденного в РФ за террориз режиссера Олега Сенцова. Лидер украинцев сообщил, что разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным этим утром. Он также отметил, что обмен пленными – это радостное событие, которое стало первым шагом к возвращению всех украинцев, арестованных в России. 

13:49. В МИД РФ призвали поддерживать настрой, благодаря которому удалось взаимно передать осужденных РФ и Украиной. Это результат политической воли и системной кропотливой работы, сообщает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

13:47. "Украинская правда" опубликовала список лиц, которых отдала России. Среди них числится Владимир Цемах. 

13:45. Во Внуково приземлился самолет в россиянами, пишут РИА Новости. По информации источника агентства, на борту 33 гражданина РФ.

12:30. Как передает тот же ресурс, утром 7 сентября автобусы, в которых, вероятно, находились украинские моряки, на большой скорости ехали из "Лефортово" во "Внуково-2", куда прибыли в правительственный терминал, после чего улетели в Киев.

Российские заключенные отправлялись из санатория под Киевом, куда их свозили, рассказывал telegram-канал Kotsnews. Среди тех, кого Украина отправила на обмен с Россией, оказался глава украинских РИА Новостей Кирилл Вышинский, рассказали РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Киселева. 

Помимо него в Россию летит главный свидетель по делу о крушении MH17 Владимир Цемах. Предполагается, отмечает "Говорит Москва", что обмен рассчитан по формуле 35 на 35 человек.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Германия согнулась под гнетом российских рестрикций

Особенно ограничительные меры отразились на сельском хозяйстве

"Пусть загибается": украинцы поиздевались над вымирающим Донбассом

Печальное известие нисколько не огорчило бессердечных жителей Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей