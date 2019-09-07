Москва провела с Киевом обмен пленными. Онлайн

"Внуково-2" покинул украинский самолет

Украинцев, арестованных в России, отправили специальным бортом в Киев. Россиян, задержанных Украиной, также посадили в самолет специального летного отряда "Россия" Ту-204-300, который улетел из аэропорта "Борисполь".

13:56. Полный список освобожденных Незалежной россиян также появился в СМИ. Его публикует, например, радиостанция "Говорит Москва".

13:53. Президент Украины Владимир Зеленский встретил украинцев в аэропорту "Борисполь", в том числе осужденного в РФ за террориз режиссера Олега Сенцова. Лидер украинцев сообщил, что разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным этим утром. Он также отметил, что обмен пленными – это радостное событие, которое стало первым шагом к возвращению всех украинцев, арестованных в России.

13:49. В МИД РФ призвали поддерживать настрой, благодаря которому удалось взаимно передать осужденных РФ и Украиной. Это результат политической воли и системной кропотливой работы, сообщает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

13:47. "Украинская правда" опубликовала список лиц, которых отдала России. Среди них числится Владимир Цемах.

13:45. Во Внуково приземлился самолет в россиянами, пишут РИА Новости. По информации источника агентства, на борту 33 гражданина РФ.

12:30. Как передает тот же ресурс, утром 7 сентября автобусы, в которых, вероятно, находились украинские моряки, на большой скорости ехали из "Лефортово" во "Внуково-2", куда прибыли в правительственный терминал, после чего улетели в Киев.

Российские заключенные отправлялись из санатория под Киевом, куда их свозили, рассказывал telegram-канал Kotsnews. Среди тех, кого Украина отправила на обмен с Россией, оказался глава украинских РИА Новостей Кирилл Вышинский, рассказали РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Киселева.

Помимо него в Россию летит главный свидетель по делу о крушении MH17 Владимир Цемах. Предполагается, отмечает "Говорит Москва", что обмен рассчитан по формуле 35 на 35 человек.