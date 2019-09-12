На Украине предсказали печальную участь сооружению

Российские инженеры допускают, что конструкции моста через Керченский пролив могут просесть, поэтому предпринимают усиленные меры контроля состояния железнодорожных путей.

Об этом порталу "Обозреватель" заявил российский гидрогеолог Юрий Медовар, неоднократно предсказывавший, что Крымскому мосту грозит обрушение.

"Сейчас все перестраховываются, потому что, если состав слетит с рельс, Путин всем снесет голову", -

заявил Медовар.

По мнению эксперта, движение железнодорожных составов по транспортному переходу угрожает всему сооружению. Нужно все время следить за тем, чтобы не было перегруза, чтобы мост не рухнул, иначе поезда слетит с рельсов, подчеркнул Медовар.

Он также предположил, что одновременное движение двух поездов по мосту в разные стороны будет запрещено из-за опасной нагрузки.

Комментаторы с иронией отнеслись к очередному пророчеству Медовара:

"Они будут делать все, что можно, чтобы мост не рухнул"©!!! да ты че?! кто бы подумал???? только москали могли додуматься до такого!", "Медовар золотой человек, он хохлам надежду дает, каждый день", "Ай да Медоварр, ай да сказочник!", "На все идут , гады , лишь бы медовару напакостить", "Это не мост. Это дамба. Хватит врать", "Хорошо хоть мост читать не умеет. А то бы давно рухнул со смеху читая главного эксперта Медовара )))" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Во вторник 11 сентября, инфоцентр "Крымский мост" сообщил, что на транспортной переправе начали устанавливать системы автоматического контроля и управления движением поездов.