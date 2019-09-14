Нибиру
- Первая жертва Нибиру: в России нашли пришельца с Венеры
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
347 новости
Украине следует узаконить свои настоящие границы – такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Владимиру Зеленскому напомнили, что о Крыме стоит забыть. Донбасс после гибели множества людей Украине тоже уже не вернуть.
"Поэтому им стоит провести референдум и узаконить нынешние реальные границы Украины",
– отметил Константинов в беседе с РИА Новости, комментируя ранее прозвучавшие слова Зеленского о возвращении Крыма и санкционном давлении на Россию якобы для завершения конфликта в Донбассе.
Из Соединенного Королевства посыпались угрозы
От санкционного пинг-понга страдают обычные люди