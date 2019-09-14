Лидеру Незалежной стоит наконец вернуться в реальность

Украине следует узаконить свои настоящие границы – такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Владимиру Зеленскому напомнили, что о Крыме стоит забыть. Донбасс после гибели множества людей Украине тоже уже не вернуть.

"Поэтому им стоит провести референдум и узаконить нынешние реальные границы Украины",

– отметил Константинов в беседе с РИА Новости, комментируя ранее прозвучавшие слова Зеленского о возвращении Крыма и санкционном давлении на Россию якобы для завершения конфликта в Донбассе.