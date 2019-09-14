ЧП случилось при строительстве транспортного перехода

Украинские СМИ устроили ажиотаж из-за несчастного случая.

На площадке строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту погиб рабочий. Трагедия произошла накануне. В тоннеле произошло обрушение – в результате под завалами оказались два человека. Один погиб, второй смог выбраться из-под обломков. Данные подтвердили в инфоцентре "Крымский мост", пишет Крыминформ.

По словам собеседника агентства, родным погибшего рабочего окажут необходимую помощь.

Между тем украинские издания раздули из случившегося сенсацию – издания пестрят заголовками об "очередной" смерти во время строительства моста. Некоторые пользователи соцсетей откровенно глумятся. Так, под сообщением одиозного блогера RoksolanaToday&Крым, который заявляет, что это уже пятая смерть, комментаторы пишут язвительные замечания.

"Я думаю шо под первый поезд (если он все же пойдет) – ляжут многие", – высказался один из них.

Ранее "Утро" писало о том, как туристы используют Крымский мост в обход запретов.