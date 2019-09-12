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Туристы используют Крымский мост в обход запретов

Туристы используют Крымский мост в обход запретов
Фото: most.life
Желающих попасть на полуостров ничто не останавливает

Крымский мост открыл путь на полуостров для сотен тысяч туристов. Большинство используют личные автомобили. Но и для тех, кто не обзавелся своей машиной, нет преград: люди активно пользуются такси.

Подписчики "Крыминформ" стали свидетелями не просто поездкой туристов с материковой части России на полуостров на такси, но на такси Uber. Этот американский сервис официально не работает в Крыму из-за введенных Западом санкций. Но на самом деле водители легко обходят запрет, если в Краснодаре или, к примеру, в Воронеже находится клиент, который хочет попасть в Крым.

По словам очевидцев, на полуострове часто можно встретить такси и других иностранных сервисов, которым как бы нельзя там находиться. Бизнес оказывается гибче политиков, а Крымский мост открывает большие возможности.

Фоторепортаж
Роковую проблему Крымского моста показали на фото
2018. Фото: most.life 2019. Фото: most.life 2019. Фото: most.life
2019. Фото: most.life 2016. Фото: most.life 2016. Фото: most.life 2017. Фото: most.life +3
Николай ВИКТОРОВ
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