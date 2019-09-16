Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Республика Крым может исчезнуть с российской карты

Крым исчезнет с российской карты
Фото: www.globallookpress.com
Регион РФ хотят переименовать

В названии Крыма не хватает отсылки к истокам, полагает постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов. Он предложил добавить недостающее слово.

В конечно "редакции" присоединенный в 2014 году регион будет называться Республика Крым – Таврида. Греческая приписка, уверен политик, имеет большое значение для истории. 

"В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется. Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть", – пояснил Мурадов, передает "Российская газета".

Однако последнее слово, отметил он, остается за общественностью. После ее одобрения инициативу можно рассматривать на государственном уровне. 

Сейчас в Крыму находится делегация из Греции. Гости планируют снять серию документальных фильмов о полуострове. Ранее российский регион назвали самым красивым местом на планете визитеры из США, уточняет РИА ФАН

Более пяти лет Крым принадлежит России, однако власть Украины никак не может смириться с данным аспектом. Так, президент соседнего государства заявил, что Киев разрабатывает новые "форматы" для возвращения полуострова, напоминает телеканал "360"

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Названа дата объединения России и Белоруссии

Раскрыты детали плана по интеграции

Киев отказался от расследования по делу МН17

Выяснилось, почему Незалежная так легко отдала важного свидетеля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей