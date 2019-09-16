Регион РФ хотят переименовать

В названии Крыма не хватает отсылки к истокам, полагает постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов. Он предложил добавить недостающее слово.

В конечно "редакции" присоединенный в 2014 году регион будет называться Республика Крым – Таврида. Греческая приписка, уверен политик, имеет большое значение для истории.

"В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется. Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть", – пояснил Мурадов, передает "Российская газета".

Однако последнее слово, отметил он, остается за общественностью. После ее одобрения инициативу можно рассматривать на государственном уровне.

Сейчас в Крыму находится делегация из Греции. Гости планируют снять серию документальных фильмов о полуострове. Ранее российский регион назвали самым красивым местом на планете визитеры из США, уточняет РИА ФАН.

Более пяти лет Крым принадлежит России, однако власть Украины никак не может смириться с данным аспектом. Так, президент соседнего государства заявил, что Киев разрабатывает новые "форматы" для возвращения полуострова, напоминает телеканал "360".