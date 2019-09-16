Посланников Незалежной поставили на место на заседании, посвященном правам человека

Член украинской делегации сегодня дважды попытался лишить слова главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую на открывшемся в Варшаве совещании ОБСЕ по правам человека. Однако модератор смог отстоять права крымчан. Соответствующее видео "бодания" посланца Киева с ведущим заседание опубликовано на сайте республиканского издания.

Волконская не успела сказать и пару слов, как украинец заявил, что она не может выступать на площадке ОБСЕ, поскольку "Крым и Севастополь являются частью Украины, хоть и временно оккупированной". Он считает, что совещание организации "не может использоваться для распространения точки зрения оккупационных властей Крыма" и попросил лишить жительницу полуострова слова. Более того, потребовал, чтобы Волконская покинула зал заседаний.

Но тут встал представитель Минкомсвязи РФ Кирилл Игнатов, заявивший о "недопустимости попыток использовать трибуну ОБСЕ для посягательств на территориальную целостность" России.

"Просим модератора положить конец данной практике", – сказал он, заметив, что Волконская зарегистрирована именно как главред "Крымской газеты". Также Игнатов напомнил, что "ОБСЕ не уполномочена определять территориальную принадлежность тех или иных территорий".

В результате словесного препирательства, модератор подчеркнул, что участники совещания не обсуждают статус Севастополя и Крыма.

"Данное заседание посвящено свободе слова. Мы сейчас не обсуждаем статус ни Крыма, ни Севастополя. Вы можете продолжить выступление именно как представитель "Крымской газеты", – обратился он к Волконской под аплодисменты в зале.

Главред продолжила свое выступление, напомнив о выборе крымчан в 2014 году, а заодно пригласила присутствующих посетить российский полуостров, чтобы самим оценить ситуацию с правами человека в регионе. Она отметила, что Республику ежегодно посещают по 150 иностранных делегаций.

