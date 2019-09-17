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В Германии отказались признавать "аннексию" Крыма

Меркель против: в Германии отказались признавать
Фото: GLOBAL LOOK press/ Nikolay Gyngazov
Действия жителей полуострова оценили с правовой точки зрения

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. нельзя считать "аннексией". На этом настаивает профессор Гамбургского университета, преподаватель философии права и уголовного права Райнхард Меркель.

Он напоминает, что жители полуострова проголосовали на референдуме, а затем воплотили в жизнь его результаты. Соответственно, это уже не относится к понятию аннексии, то есть насильственному захвату территории, приводит рассуждения профессора немецкое издание InfoSperber.

Нарушили ли крымчане международное право? Нет, утверждает Меркель. Поэтому мировое сообщество не должно вмешиваться в эту ситуацию. С другой стороны, жители Крыма и Севастополя нарушили закон Украины, Конституция которой запрещает референдумы об отделении территорий.

Что касается действий Москвы, то тут все наоборот: Россию законы Украины ни к чему не обязывают, но в то же время присутствие российских военных на полуострове за пределами ее баз в 2014 г. противоречило международному праву.

Таким образом, делает вывод профессор, события в Крыму можно считать "сецессией" – объявление независимости на основе референдума, но никак не "аннексией". Разница между этими двумя понятиями, как между словами "принять" и "отнять". 

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
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