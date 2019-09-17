Действия жителей полуострова оценили с правовой точки зрения

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. нельзя считать "аннексией". На этом настаивает профессор Гамбургского университета, преподаватель философии права и уголовного права Райнхард Меркель.

Он напоминает, что жители полуострова проголосовали на референдуме, а затем воплотили в жизнь его результаты. Соответственно, это уже не относится к понятию аннексии, то есть насильственному захвату территории, приводит рассуждения профессора немецкое издание InfoSperber.

Нарушили ли крымчане международное право? Нет, утверждает Меркель. Поэтому мировое сообщество не должно вмешиваться в эту ситуацию. С другой стороны, жители Крыма и Севастополя нарушили закон Украины, Конституция которой запрещает референдумы об отделении территорий.

Что касается действий Москвы, то тут все наоборот: Россию законы Украины ни к чему не обязывают, но в то же время присутствие российских военных на полуострове за пределами ее баз в 2014 г. противоречило международному праву.

Таким образом, делает вывод профессор, события в Крыму можно считать "сецессией" – объявление независимости на основе референдума, но никак не "аннексией". Разница между этими двумя понятиями, как между словами "принять" и "отнять".